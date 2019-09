'Não contrataria o Neymar', revela técnico campeão mundial com a Espanha

Vicente Del Bosque, técnico que levantou a taça de campeão mundial com a Espanha em 2010, revelou que não contrataria Neymar se fosse dono de algum clube. Para ele, a presença do brasileiro seria boa para o Campeonato Espanhol. Mas não apostaria no craque do Paris Saint-Germain.

"Acho que seria bom para Campeonato Espanhol que (Neymar) viesse, mas se eu fosse de um clube, não o teria trazido. Sempre digo que ele é um grande jogador, mas não me agrada por outras coisas. Com o Barcelona, ele se comporta regularmente. Ou mal. Ou muito mal. Se você fizer uma pesquisa em Barcelona, certamente haverá mais de cinquenta por cento das pessoas relutantes com o retorno. Por algo (algum motivo) seria", disse Vicente durante entrevista ao programa espanhol Estudio Estádio.

Neymar fez parte da maior novela recente do futebol mundial. O jogador sondado pela Juventus, procurado pelo Real Madrid e alvo de investidas insistentes do Barcelona acabou por ficar no Paris Saint-Germain, já que o clube não aceitou nenhum acordo e janela de transferências na Europa fechou nesta segunda-feira.

Em campo, o craque ainda não atuou com a camisa do Paris Saint-Germain nesta temporada. Neymar está com a seleção brasileira em Miami para amistosos contra a Colômbia, na próxima sexta-feira, e Peru, em Los Angeles, na terça-feira da semana que vem.