'Não éramos um time', afirma Casillas sobre fase dos 'Galácticos' no Real Madrid

Um time com jogadores como Ronaldo Fenômeno, Zidane, Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham no mesmo time que você certamente será um período da carreira o qual você gostaria de lembrar, certo? Não para o ex-goleiro Casillas. Em entrevista ao jornal espanhol Ás, o ídolo do Real Madrid relembrou a fase 'galáctica' do clube como um período ruim.

"Não são só nomes, é formar um time, o que não tínhamos. Três anos inteiros sem ganhar nada e brigar por nada. (...) Essa fase é a que não gosto de lembrar", opinou o ex-goleiro.

A fase 'galáctica' do Real Madrid normalmente é referida entre as temporadas 2002-03 até a 2005-06. Nessa época, o time conquistou apenas um Campeonato Espanhol, justamente no primeiro ano. Pouco antes, já com alguns craques como Zidane e Figo, o clube havia conquistado a Liga dos Campeões em 2000 e 2002.