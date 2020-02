'Não vou lavar a roupa depois do abraço que Messi me deu', diz reforço do Barça

O dinamarquês Martin Braithwaite viveu um dia inesquecível no último sábado: estreou pelo Barcelona, deu assistência para Lionel Messi e, além disso, foi abraçado por um de seus grandes ídolos no futebol. O atacante fez questão de demonstrar a alegria de maneira pouco comum após a partida.

"Ele é um cara muito legal. Ele tentou me fazer sentir confortável e me procurou com seus passes. Não vou lavar a minha roupa depois do abraço que ele me deu (risos). Honestamente, estou muito feliz por ter sido capaz de dar a ele uma assistência", declarou Braithwaite, recém-contratado pelo Barcelona.

O atleta também afirmou estar feliz com o ambiente do clube. "Foi muito especial, é algo que eu via na televisão desde pequeno, como faziam com os novos jogadores e de repente estar aqui e viver um recebimento deste tipo por parte da torcida é incrível. Estou muito orgulhoso. Tenho me sentido muito bem aqui, rodeado de jogadores fantásticos. Estou muito feliz", completou.

A contratação de Braithwaite foi fora do comum: como está fora da janela de transferências, o Barcelona precisou permissão da Liga espanhola, concedida por ser uma "circunstância especial", graças à lesão de Dembélé, que ficará seis meses fora dos gramados.

Na entrevista coletiva após a contratação, as perguntas foram mais aos membros da diretoria do clube do que ao jogador e, na apresentação à torcida, Braithwaite errou algumas firulas com a bola. No entanto, o norueguês saiu de campo aplaudido durante a vitória do Barcelona contra o Eibar por 5 a 0, na qual Messi marcou quatro gols.