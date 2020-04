Napoli cria tutoriais de exercícios para treino em casa durante quarentena

Com as partidas de futebol suspensas nas principais ligas do mundo devido ao novo coronavírus (covid-19), os jogadores do Napoli estão treinando em suas residências com a ajuda de tutoriais de exercícios físicos online.

A iniciativa "SSC Napoli Home Workout", desenvolvida com o apoio e a experiência da equipe técnica do clube, disponibiliza seis vídeos aulas de treinamento divididas em três níveis de dificuldade: básico, intermediário e avançado.

"É uma excelência que pode treinar não apenas jogadores, mas também pessoas comuns. Então, tive a ideia de formar três níveis para também permitir que a pessoa em casa fique em forma", explicou o chefe das operações do Napoli, Alessandro Formisano, à rádio Kiss Kiss. Os membros técnicos responsáveis pelo projeto são: Bruno Dominici, Dino Tenderini, Massimo Innocenti e Marco Sangermani.

"Fizemos algo acessível a todos. Os vídeos são gratuitos, você pode assisti-los on-line no site do Napoli. São duas lições para o nível básico, duas para o nível intermediário e duas para o nível avançado", concluiu.