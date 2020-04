Napoli lança vídeo para relembrar os 30 anos do título italiano

O Napoli comemora nesta quarta-feira 30 anos de um dos título mais marcantes da história do futebol italiano. Liderado por Maradona e Careca, a equipe conquistou a Série A pela segunda vez em 1990 ao superar a concorrência do poderoso Milan. Em uma época de futebol paralisado pela pandemia do novo coronavírus, o time divulgou um vídeo nas redes sociais para marcar a data.

A campanha do título contou com diversos jogos épicos como um 3 a 0 sobre o Milan. A conquista só foi assegurada na última rodada. Além da dupla entre Maradona e Careca, a equipe tinha como um dos destaques o volante Alemão. O Campeonato Italiano era a principal liga europeia da época, ao contar com as principais estrelas internacionais, como Van Basten, Gullit, Matthaus, Klinsmann e Roberto Baggio.

A taça do Napoli fez surgir pelo mundo uma legião de torcedores da equipe. "A gente podia tomar gol que os torcedores não paravam de cantar e apoiar. Era uma coisa de louco. Empurrava a gente pra frente o jogo inteiro! Não tinha venda de ingressos no dia pois eles eram todos vendidos antecipadamente. Todos queriam ver aquele Napoli", disse o ex-volante Alemão.