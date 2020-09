Napoli simula a abertura de Friends em comemoração ao aniversário da série

O Napoli comemorou os 26 anos de Friends de um jeito diferente. A equipe italiana, atual campeã da Copa da Itália, fez um vídeo que simula a abertura da série com alguns jogadores de seu elenco no lugar dos atores.

Ao invés dos famosos personagens de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross tomam conta da abertura os jogadores Insigne, Mertens, Victor Osimhen, Alex Meret, Lozano, Fabián Ruiz e Ospina. "Há 26 anos, vimos Friends pela primeira vez! Fica aí nossa homenagem com aquele toque napolitano", escreveu o perfil brasileiro do clube, no Twitter.

Há 26 anos, vimos Friends pela primeira vez! Fica aí nossa homenagem com aquele toque napolitano #Friends26 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/QdIvjkwGlm — SSC Napoli Oficial (@sscnapoli_br) September 22, 2020

A série, criada por David Crane e Marta Kauffmane, foi televisionada entre 1994 e 2004. Ao longo desses anos, Friends ganhou seis Emmys, um Globo de Ouro e dois SAG Awards. Ao todo, foram produzidos 236 episódios.