Nas férias, Cavani viajou durante seis horas em ônibus comercial

O atacante Edinson Cavani, atualmente no Manchester United, da Inglaterra, abriu mão do luxo durante as férias. De acordo com o jornal espanhol "As", o jogador viajou durante seis horas em ônibus comercial.

Nascido em Salto, no Uruguai, o atacante passou as férias em sua cidade natal ao lado de familiares. O jornal ainda destaca que Cavani ganha um salário anual de 16 milhões de euros (mais de R$ 102 milhões) - ou seja, poderia ter viajado de outras formas.

Cavani acertou com o Manchester United nesta temporada europeia. Nas últimas férias, ele ainda era jogador do Paris Saint-Germain, da França.