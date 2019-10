Nas vozes de Lexa e MC Darlan Vasco lança música 'Nasci pra te seguir'

Na voz da funkeira Lexa e com letra de MC Darlan o Vasco da Gama lançou uma música especial, inspirada no hit Tempos Modernos, do cantor Lulu Santos. Agora, a equipe de Vanderlei Luxemburgo pode dar sequência nos jogos do Campeonato Brasileiro no embalo de Nasci Pra Te Seguir.

Com composição de MC Darlan em parceria com a torcida Boêmios da Colina, a música celebra a história do clube. "Não há nada que o torcedor vascaíno mais se orgulhe do que a história do clube. Meu objetivo quando comecei a escrever a música era fazer algo que falasse disso e também sobre a nossa relação com São Januário", disse Darlan ao site do Vasco.

"Acredito que o pessoal vai gostar. Sem palavras para falar sobre esse dia especial. Gravar uma música com a Lexa não é para qualquer um, e valorizo muito isso. Fiquei emocionado quando vi ela cantando. Agradeço ao Vasco por mais essa oportunidade", completou.

A carioca Lexa, abriu um espaço em sua agenda lotada de compromissos para gravar a música de seu time do coração. "Estava em viagem pelo Nordeste quando a minha mãe disse que o Vasco havia entrado em contato e queria minha participação no lançamento de uma música. Sou muito vascaína, assim como ela, então não poderia dizer não. Tínhamos um compromisso no dia seguinte, mas demos um jeito, arrumamos um tempinho e fomos ao estúdio. Adorei gravar. Posso dizer que foi mais um sonho realizado. Espero que a galera curta, cante e se divirta da mesma forma que me diverti estando aqui", disse a cantora.

Confira a letra de Nasci Pra Te Seguir

"Eu tenho história, não sou derivado

Meu estádio o torcedor que construiu

Lutei contra o racismo

Sou querido em todo Brasil

Vasco da Gama, o time da virada,

De muito orgulho, de muito amor

A luta continua

O sentimento não parou

Hoje o Vasco joga amor, eu vou pro Caldeirão

Nasci pra te seguir, e não há tempo que falte amor

Acompanho o Vasco aonde ele for

Nasci pra te seguir"