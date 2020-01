Náutico contrata goleiro Halls e torcida faz piada; veja reações

A torcida do Náutico fez várias piadas nesta quinta-feira após o clube anunciar a contratação de mais um reforço. O goleiro Halls, de 20 anos, foi emprestado pelo Vasco atéo fim da temporada e ao ter a chegada à equipe confirmada pelas redes sociais, levou dezenas de internautas a escreverem trocadilhos com o apelido do jogador.

Batizado com o nome de uma famosa marca de balas, o goleiro Hedhe Halls Rocha da Silva é o oitavo reforço para 2020 e cativou comentários em tons de piadas no Twitter após o anúncio da diretoria. "Pra dar uma refrescada no ambiente", escreveu um torcedor. "Compra agora o atacante Trident", completou outro internauta.

Confira as principais reações:

Falta agora contratar o zagueiro freegells — Náutico (@nautico_timbuu) January 2, 2020

vai fazer time com o trident — Náutico (@ggadelhaa) January 2, 2020

Mentos chega quando? — Diário do Timba (@diariodotimba) January 2, 2020

É bala ? — José Paulo (@bulls_pe) January 2, 2020