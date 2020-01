Náutico improvisa em número na Copinha e irrita diretoria do clube

Um número de camisa de um atleta do Náutico chamou a atenção: Júlio, o camisa 21, utilizou um padrão diferente dos colegas, com fundo branco em vez de listrado com vermelho na partida com o Criciúma pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. A situação virou piada entre os torcedores na internet, mas irritou a diretoria do próprio clube, que publicou uma nota oficial:

Hoje, na estreia do Náutico na Copinha, houve um problema com a numeração no uniforme do atacante Júlio, mas a solução improvisada foi uma agressão ao padrão que o clube exige. Está, portanto, sendo apurada a responsabilidade pelo erro lamentável, assim como adotadas as providências para a devida correção, de imediato. À torcida alvirrubra, nossas desculpas.

Os fãs do Náutico comentaram se o número havia sido improvisado com papel, enquanto outros editaram na escalação postada pelo clube antes do jogo.

Na partida, o número não trouxe sorte nem azar: o Náutico empatou com o Criciúma em 1 a 1. Juninho Carpina abriu o placar para os pernambucanos e Cláudio empatou no segundo tempo para os catarinenses. Ambos os times voltam a entrar em campo na próxima segunda-feira, com o Náutico enfrentando o Jaguariúna e o Criciúma encarando o Santo André.