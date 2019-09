Náutico sobe para a Série B com pênalti polêmico e beijo do torcedor no árbitro

Em jogo dramático pela Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo, o Náutico igualou em 2 a 2 a partida com o Paysandu, nos acréscimos, levou a decisão para os pênaltis. O time se classificou para a semifinal da competição e garantiu o acesso à Série B do Brasileiro de 2020. A equipe de Belém vencia por 2 a 0 até a segunda etapa, mas o clube pernambucano, jogando dentro dos Aflitos, conseguiu fazer um gol e pressionou o rival até a marcação polêmica de pênalti que deu o empate ao Náutico no tempo normal.

O juiz Leandro Pedro Vauden foi criticado pelo técnico e torcida do Paysandu, assim como pelos especialistas que analisaram o lance e viram como erro de interpretação a marcação do pênalti que empatou a partida. No lance, um jogador do Náutico cabecebou a bola que bateu na mão de outro atletas da equipe, dentro da área.

Torcida do Paysandu reclama demais do pênalti marcado para o Náutico aos 49 do segundo tempo. O árbitro é Leandro Pedro Vuaden. pic.twitter.com/IyQzIajTs0 — Goleada Info (@goleada_info) September 8, 2019

Nas penalidades o time pernambucano converteu todas as cobranças e contou com uma defesa do goleiro Jefferson, que garantiu a vitória do Náutico e a volta do clube à Série B do Brasileiro.

Após a partida, a torcida do alvirrubro invadiu o campo em uma explosão de emoção. Torcedores beijaram e fizeram "carinho" em Vauden pelo resultado. Nas redes sociais também não faltaram manifestações dos torcedores do lado do Náutico. Eles agradeceram o acesso do time. No Paysandu, havia muita indignação com a arbitragem.

Olha a zoação da torcida do Náutico com o trio de arbitragem KKKKKKKKK pic.twitter.com/EBGpa2llyq — Diego_Pascoal (@Diego_Pascoal) September 9, 2019

Ser eliminado estando a 16 jogos invicto, jogando melhor na casa dos cara e sendo assaltado dessa forma é muito triste. Mas SOMOS o Paysandu Sport Club e ano que vem estaremos juntos e mais fortes! pic.twitter.com/48bslkNpbh — Bicolor 1914 (@Bicolor1914) September 8, 2019

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, mostrou sua insatisfação com o juiz e se emocionou em entrevista. "Ele deu um pênalti que todo mundo está falando que não foi. Fomos penalizados pela arbitragem. O prejuízo é muito grande, é cerca de R$ 20 milhões. Quem vai pagar por isso? Revoltante. A arbitragem brasileira vai pagar por isso? Não. Quem vai pagar é o clube. Hoje o meu time foi roubado."

O Náutico aguarda o vencedor de Juventude e Imperatriz que se enfrentam nesta segunda-feira, para conhecer seu adversário na semifinal. Já o Paysandu jogará com o Bragantino-PA pelas quartas de final da Copa Verde. As partidas do regional acontecerão nesta quarta-feira, em Belém; e no dia 18, em Bragança.