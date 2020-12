Neo Química Arena lança tour virtual para aproximar torcedores

Pensando em aproximar os torcedores do Corinthians durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, a Neo Química Arena vai contar com um tour virtual para quem pretende conhecer as instalações do estádio e para aqueles que querem matar a saudade do local.

A iniciativa conta com parceria da Midea, patrocinadora do clube, e exibe espaços onde apenas os jogadores podem ter acesso, como o vestiário e campo. O torcedor ainda pode ver o local onde o clube mostra seus principais títulos e todas as outras dependências da Arena.

"A Midea, se sente tão horada em fazer parte da história do time que continua comemorando os 110 anos do Corinthians e inovando nas ações. Neste momento, em especial, os torcedores poderão matar as saudades do estádio no tour virtual e aprender mais sobre a história de sua maior paixão, o Timão", afirma Simone Camargo, diretora de marketing da Midea.

O tour está disponível pelo site https://mideadobrasil.com.br/tour/. Por lá, basta fazer o login com a conta da rede social Facebook para ser aprovado.