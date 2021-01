Netflix divulga data de estreia do documentário 'Pelé'; veja o trailer

A Netflix divulgou nesta quinta-feira (14), a data de estreia e o primeiro teaser do documentário "Pelé". O filme sobre o Rei do Futebol vai mostrar a sua trajetória desde 1958, quando tinha apenas 17 anos, até 1970, ano do tri campeonato mundial do craque.

Segundo a plataforma de streaming, o documentário vai contar com entrevistas inéditas e exclusivas, além de raras imagens de arquivo pessoal do ex-jogador. Ex-companheiros de Pelé também participaram do filme.

A data de estreia será no dia 23 de fevereiro. O filme é digirido por Ben Nicholas e David Tryhorn, que já produziram o documentário “Tudo ou Nada: Seleção Brasileira”, sobre a conquista da Copa América de 2018.

Resumo: Documentário que retrata a vida de Pelé, da busca pela perfeição à condição de mito. Abrangendo um extraordinário período de 12 anos, a produção mostra como o único jogador a vencer três Copas do Mundo passou de astro do futebol em 1958 a herói nacional em 1970, uma época radical e turbulenta no Brasil. Além do acesso sem precedentes a entrevistas com Pelé, o filme inclui imagens de arquivo impressionantes e entrevistas com ex-companheiros de equipe como Zagallo, Jairzinho e Rivellino.

Assista ao trailer: