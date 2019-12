Neymar aluga mansão em Barra Grande para passar o Réveillon; veja imagens

Neymar deve desembarcar em Barra Grande, no sul da Bahia, nesta sexta-feira. O craque do Paris Saint-Germain alugou a cinematográfica mansão do publicitário Duda Mendonça para passar o Réveillon com seus "parças". A informação foi divulgada pelo site Alô Alô Bahia.

A mansão luxuosa escolhida por Neymar fica localizada de frente para o mar e possui oito suítes, heliponto e um lago artificial. Veja imagens:

Em sua conta oficial nas redes sociais, o jogador publicou uma imagem ao lado dos "parças" em seu jatinho. Todos eles devem passar a virada do ano ao lado do craque. O surfista Gabriel Medina e o jogador Lucas Lima estão entre os convidados.

Vale lembrar que Neymar estava em Punta del Este, no Uruguai, no aniversário de 10 anos de casamento de Suárez com Sofía Balbi. Por lá, ele fez um registro ao lado de Messi e do uruguaio.