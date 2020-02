Neymar aparece com o cabelo pintado de rosa para jogo do Paris Saint-Germain

O atacante Neymar apareceu de visual novo para a partida do Paris Saint-Germain neste sábado, pelo Campeonato Francês. Prestes a completar 28 anos, o jogador pintou o cabelo de rosa. O novo penteado foi apresentado pelas próprias redes sociais do clube, que registraram a chegada do elenco ao estádio Parque dos Príncipes para o compromisso diante do Montpellier.

Curiosamente, ainda nesta sexta-feira, o jogador apareceu nas redes sociais com o cabelo descolorido. Neymar entrou em campo nesta sábado com uma camisa de número 24, em homenagem ao ex-jogador americano de basquete Kobe Bryant morto no último domingo. O camisa 10 do time francês também já havia publicado nos dias anteriores outras mensagens nas redes sociais em memória do astro.

Sempre vaidoso, Neymar costuma chamar a atenção pelos cortes de cabelo. Durante a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o atacante chegou a levar um cabeleireiro particular. O camisa 10 causou surpresa na estreia do Mundial, contra a Suíça, ao exibir como penteado um longo topete loiro. Logo depois o visual acabou modificado.