Neymar canta em live e fãs dizem que 'esqueceram de desligar o microfone'

O craque do Paris Saint-Germain, Neymar, soltou a voz durante uma live beneficente que o Instituto Neymar Jr fez em parceria com o bazar digital de sua irmã, Rafaela Santos. Propositalmente ou não, quando Thiaguinho, um de seus "parças", que também estava na live, começou a cantar a música "A Fila Anda", o áudio do jogador não foi desligado e sua voz roubou a cena na transmissão.

"Nossa, 'cê 'tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem", cantou Neymar, desafinado e um pouco fora de rítmo, já que não estava no palco em tempo real. A cena logo viralizou na internet. Houve quem dissesse que o "produtor da live esqueceu de cortar o áudio do jogador".

A transmissão beneficente tinha como intuito ajudar a ONG Missions Ministry, que tem como objetivo melhorar e desenvolver a vida de crianças em Moçambique. Para isso, Rafaela estava vendendo roupas usadas através sua plataforma de moda circular, a TROC.

KKKKKKKKK O PRODUTOR DA LIVE ESQUECEU O MICROFONE DO NEYMAR LIGADO pic.twitter.com/HwzKziYfhV — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) November 22, 2020

Cordas vocais tão afinadas quanto as minhas — Aquinow (@aquinao11) November 23, 2020

Como cantante és un crack de futbol — JG (@jgsouza12) November 23, 2020