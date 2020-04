Neymar convida ex-BBB Felipe Pior para ver jogo do PSG ou da seleção brasileira

O reality show Big Brother Brasil, da TV Globo, ganhou fãs do mundo do futebol na torcida pelo arquiteto Felipe Prior, eliminado do programa na última terça-feira. Após a sua saída, o paulista de 27 anos recebeu um convite de Neymar para assistir um jogo do Paris Saint-Germain ou da seleção brasileira.

Em sua conta nas redes sociais, Prior publicou um trecho da mensagem entre ele e Neymar. "Ney... Não consegui dormir até agora. Tô muito feliz pela sua torcida. Quando me falaram eu surtei... Você deve ter visto eu dizendo lá sobre você. Te admiro muito. Adorei os vídeos. Obrigado mesmo, de coração", escreveu o arquiteto.

"Boa molecão! Parabéns pelo programa, foi fera demais, título era seu! Agora, bem vindo ao mundo real e que Deus possa te abençoar e te conduzir nesse mundo maluco. Abraço e quando quiser ir ver um jogo da seleção, só me chamar", respondeu Neymar.

Torcedor assumido por Prior, Neymar já havia demonstrado seu descontentamento nas redes sociais após a saída do participante. "As vezes o melhor jogador não vence, faz parte do jogo", disse, destacando que não irá mais acompanhar o programa. "Boa sorte aos que restam, pois eu to fora e não assisto mais."