Neymar cria conta no TikTok e vídeos viralizam na web; assista!

Neymar está oficialmente no TikTok. O craque do Paris Saint-Germain divulgou os seus primeiros vídeos na rede social nesta quarta-feira e as imagens viralizaram na web.

"Oi, eu sou o Gui", diz Neymar no inicio do vídeo. "O guiado por Deus para te fazer feliz", complementa rindo. Confira:

Senhoras e senhores, Neymar chegou ao TikTok pic.twitter.com/HShN0laT59 — Futebol Entre Linhas (@fut_entrelinhas) July 1, 2020

A brincadeira de Neymar conquistou mais de 11 mil curtidas e 50 mil visualizações em apenas duas horas de publicação. A sua conta, recém criada, soma 28 mil seguidores e vem crescendo a cada minuto.

Antes da brincadeira, o jogador publicou um vídeo dançando com o filho Davi Lucca. A publicação rendeu 181 mil visualizações em quatro horas.