Neymar demonstra ansiedade pela final: 'ai, ai, ai, tá chegando a hora'

Neste domingo, Neymar disputará um dos maiores jogos da carreira: a final da Liga dos Campeões, na qual seu time, o PSG, jogará contra o Bayern de Munique. E, como não poderia deixar de ser, o atacante está ansioso pela partida e demonstrou nas redes sociais.

“Tá chegando a hora” - Neymar pic.twitter.com/LJSxIXANBq — Gênio Neymar Jr² (fan account) (@genioneymarjr10) August 22, 2020

Neymar postou um vídeo na ferramente stories do Instagram em que canta um verso tradicional de quem espera algo: "Ai, ai, ai, ai, ai, ai, tá chegando a hora...". Também postou a letra no Twitter, no qual recebeu apoio de Bruninho, jogador da seleção brasileira de vôlei.

Você é bobo cara HAHAHAAHHAA te amo — Neymar Jr (@neymarjr) August 22, 2020

Neymar também brincou com alguns seguidores, estimulando-os a cortar o cabelo no estilo moicano. Na reta final da Liga dos Campeões, as redes sociais ficaram cheias de apoio ao jogador brasileiro antes das partidas contra Atalanta pelas quartas de final e RB Leipzig pela semi. Boa parte das mensagens e memes destava o corte de cabelo do jogador e as caixas de som com as quais Neymar costuma descer do ônibus do PSG.

A partida será disputada no estádio da Luz, casa do Benfica, em Lisboa, a partir das 16h (horário de Brasília). No lado oposto ao de Neymar e Mbappé, estará o Bayern de Munique, que chega embalado após golear Chelsea, Barcelona e Lyon nas fases anteriores.