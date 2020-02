Neymar abandona cabelo rosa e aposta em novo visual: 'Bonde dos carecas'

O atacante Neymar apareceu de visual novo nesta segunda-feira. O jogador do Paris Saint-Germain, da França, está com a cabeça raspada. Antes, ele estava com cabelo rosa.

A novidade foi publicada pelo próprio jogador em seu perfil no Instagram. Na legenda da foto, Neymar escreveu: "bonde dos carecas". Embora tenha raspado a cabeça, Neymar continua com a barba cheia.

Apenas neste ano, o atacante já mudou de visual três vezes. Ele iniciou 2020 com o cabelo descolorido. Depois, pintou de rosa no início deste mês. Agora, está com a cabeça raspada.