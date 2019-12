Neymar diz que previu golaço de falta sobre o Montpellier

O entrosamento afinado de Neymar, Mbappé e Icardi garantiu ao Paris Saint-Germain mais uma vitória no Campeonato Francês. Neste sábado, em duelo contra o Montpellier fora de casa, o time de Paris venceu o jogo por 3 a 1. Um dos tentos foi um golaço de falta marcado pelo brasileiro, que comentou sobre o jogo e disse que previu o lance.

"Antes do jogo eu tinha falado com os fisioterapeutas que eu estava sentindo que hoje eu faria um gol de falta. Eu estava bem confiante e pude ajudar a equipe com um golaço", afirmou Neymar.

A vitória, a quarta seguida no torneio, deixa o Paris Saint-Germain muito confortável na liderança, com 39 pontos, oito a mais do que o segundo colocado Olympique de Marselha, que ainda entra em campo neste domingo, no encerramento da 17ª rodada.

Vale destacar que a equipe parisiense ainda tem um jogo atrasado da 15ª rodada, contra o Monaco, para fazer. O duelo foi reagendado para 15 de janeiro. O Montpellier tem 24 pontos, nas zona intermediária da classificação.