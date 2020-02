Neymar e elenco do Paris Saint-Germain enlouquecem em aniversário de colegas

A noite de quinta-feira foi bastante animada em Paris. A festa de aniversário de Cavani, Icardi e Di María reuniu os jogadores do Paris Saint-Germain em uma celebração animada, com dança, bebida e comemoração. Imagens nas redes sociais mostram até mesmo os atletas pulando e cantando sem camisa.

Em um momento, o uruguaio Cavani chegou a brinca como DJ, enquanto dançava ao lado do goleiro Navas. Em outro vídeo, o atacante brasileiro Neymar está animado na pista de dança e junto com os aniversariantes, pula e canta ao ritmo de uma música animada. Por uma coincidência, os três anfitriões completaram mais um ano de vida nesta semana.

Já sem festa, o Paris Saint-Germain tem compromisso pelo Campeonato Francês neste sábado, dentro de casa, quando recebe o Dijon. O clube da capital francesa lidera a competição com dez pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Olympique de Marselha. Na terça, a equipe de Neymar perdeu para o Borussia Dortmund pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Hoje todos os programas esportivos do Brasil vai falar que a culpa do cavani paredes e navas estarem doidão e do Neymar querem apostar pic.twitter.com/cuccsNPb5l — Jorge Casemiro (@leleitac) February 21, 2020