Neymar é homenageado com escultura de quase três metros em Paris; veja

Neymar foi homenageado com uma escultura de quase três metros de altura feita pelo artista brasileiro Marcos Marin. A obra de arte será exibida a partir desta quarta-feira em Paris.

A escultura do astro do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira faz parte da exposição "George V Monumental", que reúne 51 obras de quatro artistas diferentes retratando diversas personalidades.

Autor da obra, Marin é responsável pela criação de 20 esculturas da exposição. "Faço retratos de vários ícones e recentemente fiz o Neymar para a exposição da Copa do Mundo da Rússia, então não poderia deixá-lo de fora na mostra de Paris, além de ser fã do atleta e orgulho por ser brasileiro", contou.

Em Paris, a obra do jogador brasileiro ficará exposta até 14 de novembro. Depois, estará na Mostra Oficial da Copa do Mundo do Catar, que será realizada em 2022.