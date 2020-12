Neymar é o atleta mais citado no Twitter em 2020; post bate recorde

O levantamento da plataforma Twitter divulgado nesta terça-feira, 8, mostra que Neymar, do Paris Saint-Germain, continua sendo um dos jogadores mais populares nas redes sociais. O craque é o atleta mais citado e uma de suas publicações chegou a bater recorde.

Um post de Neymar sobre a sua preparação para a partida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa foi o mais retweetado (194,1 mil) do ano no Brasil. Na publicação ele escreveu: "Moicano feito, juliete separada e a caixinha de som carregando."

Moicano feito, julliete separada e a caixinha de som carregando. — Neymar Jr (@neymarjr) August 12, 2020

Entre os clubes o destaque no Brasil é o Flamengo (@Flamengo), seguido por Vasco da Gama (@VascodaGama), Corinthians (@Corinthians), Fluminense ( @FluminenseFC) e Palmeiras ( @Palmeiras). O time rubro-negro ainda está no top-7 dos mais comentados no mundo.

Confira as listas:

Atletas mais mencionados no Brasil

• Neymar ( @neymarjr )

• Gabriel Barbosa ( @gabigol )

• Cristiano Ronaldo ( @Cristiano )

• Everton Ribeiro ( @evertonri )

• Lionel Messi

• Giorgian De Arrascaeta ( @GiorgiandeA )

• LeBron James (@KingJames)

• Bruno Henrique (@Brunohenrique)

• Robinho (@Robinho)

• Philippe Coutinho (@Phil_Coutinho)

Clubes mais mencionados no Brasil

• Flamengo (@Flamengo)

• Vasco da Gama (@VascodaGama)

• Corinthians (@Corinthians)

• Fluminense (@FluminenseFC)

• Palmeiras (@Palmeiras)

• São Paulo ( @SaoPauloFC )

• Grêmio (@Gremio)

• Cruzeiro (@Cruzeiro)

• Internacional (@SCInternacional)

• Atlético-MG (@Atletico)

Times mais comentados no mundo

• Los Angeles Lakers ( @Lakers )

• Manchester United ( @ManUtd )

• FC Barcelona ( @FCBarcelona )

• Los Angeles Dodgers ( @Dodgers )

• Real Madrid C.F. ( @realmadrid )

• Liverpool FC ( @LFC )

• Flamengo (@Flamengo)

• Arsenal ( @Arsenal )

• Chelsea FC ( @ChelseaFC )

• Paris Saint-Germain ( @PSG_inside )