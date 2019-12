Neymar entrega bola para Cavani e web reage: 'Adulto Ney'

Com um gol e duas assistências, Neymar ajudou o Paris Saint-Germain a encerrar sua campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões de forma quase perfeita, nesta quarta-feira. O time francês goleou o Galatasaray por 5 a 0, no Parque dos Príncipes, e chegou aos 16 pontos. Além do resultado, uma atitude do brasileiro chamou a atenção nas redes sociais.

No segundo tempo da partida, Mbappé sofreu falta dentro da área. Neymar chegou a pegar a bola, mas entregou nas mãos de Cavani, que converteu a cobrança, aos 38 minutos. O uruguaio comemorou o gol com um abraço no brasileiro. A cena rendeu comentários na rede social Twitter.

"Que partida do Adulto Ney", "Neymar deu a bola pro cavani bater o pênalti. Esqueçam o menino Ney, agora temos o Adulto Ney", "que atuação monstruosa do Neymar. Anota que esse ano o adulto Ney vai voar", "Neymar deu a bola para o Cavani cobrar o pênalti. Ele está muito adulto", foram alguns dos comentários publicados na rede social.

Na capital francesa, o PSG decretou o seu triunfo com gols de Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Neymar, Mbappé e Cavani. A equipe entrou em campo nesta quarta já classificada às oitavas de final e também garantida na primeira colocação do grupo.

Confira a repercussão:

Neymar deu a bola pro cavani bater o pênalti Esqueçam o menino Ney Agora temos o Adulto Ney #respect pic.twitter.com/aUYvEkV8a9 — Segim (@sergioDasQuebra) December 11, 2019

Silêncio neymar entregando a bola pro cavani bater o pênalti, adulto ney você é foda pic.twitter.com/LZEJO9qBIY — Maah (@TMZMYPURPOSE) December 11, 2019

*neymar da a bola p cavani cobrar o penalti* vocês: meu deus o neymar ta muito adulto — madu jovic (@rmfxc) December 11, 2019

Adulto Ney é real demais irmãozinho, o bicho deu a bola na mão do cavani e ainda foi o primeiro a ir comemorar com ele — lixo humano (@nxtaliacf) December 11, 2019