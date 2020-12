Neymar faz grande tatuagem de Goku, de Dragon Ball, nas costas

Um dia após não ficar entre os três melhores do mundo da Fifa neste ano e fazer questão de demonstrar o incômodo nas redes sociais através da ironia, Neymar foi fazer uma das coisas que aprecia: ser tatuado. E o tatuador responsável aproveitou para mostrar o trabalho nas redes.

Boby Tattoo mostrou que Neymar fez uma grande tatuagem na região inferior das costas de Goku, protagonista do mangá e anime Dragon Ball, desenho animado que fez muito sucesso no Brasil nas décadas de 90 e 2000.

Embora não tenha exibido o trabalho finalizado, o profissional postou imagens do processo, feito junto a Adão Rosa, que já fez outras tatuagens no corpo de Neymar. O rascunho para a tatuagem foi postado pelo tatuador, no qual Goku aparece com uma de suas imagens mais conhecidas, na forma evoluída de "Super Sayajin".

Boby Tatoo ainda mostrou que estava fazendo outro desenho na coxa de Neymar, este ainda não mostrado nas redes sociais. Neymar também tem tatuagens de super-heróis como Batman e Homem-Aranha nas costas.

O jogador brasileiro volta a campo com o PSG no domingo, quando o time parisiense enfrentará o Lyon em duelo direto na parte de cima da tabela do Campeonato Francês.