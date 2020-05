Neymar faz homenagem para Kobe Bryant e aparece com a camisa do ex-jogador

Neymar postou uma foto com a camisa 24 do Los Angeles Lakers, em homenagem a Kobe Bryant, na última terça-feira (05), em seu perfil oficial do Instagram.

A camisa 24 é uma marca registrada do ex-jogador, tanto que, ela e a número 8, na qual Kobe também vestiu, foram aposentadas pelos Lakers. Neymar já havia dado indícios de que é um grande admirador do ex-atleta. No dia de sua morte, o brasileiro comemorou um de seus gols fazendo, com suas mãos, o número 24.

Kobe faleceu em um trágico acidente de helicóptero em janeiro deste ano, na Califórnia. Ele é considerado, por muitos, um dos melhores jogadores da história do basquete mundial. O astro acumula cinco títulos da NBA (1999-00, 2000-01, 2001-02, 2008-09 e 2009-10). Na temporada 2007-08 foi considerado MVP.