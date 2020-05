Neymar faz pegadinha com o filho em brincadeira usando ovo; assista!

Neymar resolveu entrar na "brincadeira do ovo" e fazer uma pegadinha com o seu filho, Davi Lucca. Em vídeo compartilhado pelo astro do Paris Saint-Germain no Instagram e no Twitter, ele aparece desafiando o garoto a acertar bolinhas dentro de uma cesta. Após alguns minutos brincando, Davi acabou sendo surpreendido quando o pai jogou um ovo.

Na pegadinha, Davi precisava acertar as bolas que Neymar jogava em sua direção. Em sua última tentativa, o jogador lançou um ovo. "Día de trolagem com o filho", escreveu nas redes sociais. Assista:

Dia de trolagem com o filho pic.twitter.com/K8kyZZLgAQ — Neymar Jr (@neymarjr) May 27, 2020

Neymar e o filho estão passando o período de quarentena em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. O brasileiro ainda não retornou a Paris porque o Campeonato Francês foi encerrado precocemente, e o Paris Saint-Germain, declarado campeão. Com isso, ele deve permanecer no Brasil até que Uefa confirme a volta da Liga dos Campeões, prevista para ser concluída em agosto. O PSG está nas quartas de final do torneio europeu.

O time parisiense também está nas finais da Copa da França, que será disputada contra o Saint-Étienne, e da Copa da Liga da França, contra o Lyon. As decisões dos dois torneios, no entanto, ainda não tem datas marcadas.