Neymar imita Gabigol e comemora título rubro-negro: 'Flamengo é Brasil'

O Flamengo garantiu o título da Copa Libertadores ao derrotar o River Plate por 2 a 1 neste sábado. Diversas personalidades comemoraram a conquista da equipe carioca, entre elas, está Neymar.

O atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira usou a sua conta oficial no Instagram para exibir que estava acompanhando o jogo. Em um dos posts, o craque destacou: "Vamos Flamengo. É Brasil".

Neymar depois do segundo gol do Flamengo! pic.twitter.com/jitWAqmmd3 — CENTRAL DA NAÇÃO (@centraldanacao) November 23, 2019

Além de euforia com os gols do rubro-negro, Neymar também aproveitou para deixar um recado ao amigo Gabigol. Ele imitou a comemoração do jogador e comemorou: "Hoje teve dois do Gabigol".

Outro jogador que usou as redes sociais para comemorar a vitória do Flamengo foi o lateral Guga, do Atlético-MG. Por conta da sua atitude, o jogador acabou sendo afastado da concentração do time mineiro.