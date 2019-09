Neymar ironiza suposta 'mesada' de quase R$ 50 mil aos 'parças'

Após a publicação do jornal espanhol Mundo Deportivo afirmando que Neymar desembolsa cerca de € 11 mil (aproximadamente R$ 50 mil na cotação atual) para cada um dos seus melhores amigos, o craque do Paris Saint-Germain usou as redes sociais para ironizar a informação.

Tudo começou com um post de Gustavo Almeida, um dos "parças" do jogador, no Instagram. Ele aproveitou o #tbt (sigla usada às quintas-feiras para postar fotos antigas) para divulgar uma foto ao lado de Neymar e outros amigos. "Há muitos anos essa rapaziada está ao meu lado. Eles me orientam sempre que eu preciso e também me colocaram nos trilhos em diversos momentos da minha vida", escreveu.

Nos comentários da publicação, Neymar questionou: "Essa época vc já recebia quanto?", escreveu o jogador colocando algumas reações de riso. Logo na sequência, os seguidores de Gustavo Almeida responderam o craque. "Olha o deboche dele", disse um dos internautas.

De acordo com o Mundo Deportivo, o grupo chamado "Tóis", formado formado por Gilmar Cebola, Jo Amancio, Guilherme Pitta, Álvaro Costa e Gustavo Almeida, possuem um contrato profissional com Neymar.

Veja imagens de Neymar ao lado de cada um dos "parças":

