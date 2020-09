Neymar lança nova série de revistas em quadrinhos dos Bytes Monstruosos

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e a Fan The Flame Concepts LLC vão lançar na próxima sexta-feira a primeira edição da série de revistas em quadrinhos Bytes Monstruosos, que será produzida pela Neymar Jr. Comics. A história mostra os protagonistas Alfie e os monstros digitais em busca de mais conhecimentos e dados.

No enredo, as personagens precisam atravessar diversas plataformas digitais. A cada etapa vencida, uma "subida de nível" é atingida e, com isso, Alfie e seus amigos monstros ganham habilidades específicas. Do outro lado, das profundezas da internet uma força sombria desperta para tentar prejudicar o avanço dos protagonistas.

Desenvolvida pelo autor best-seller e criador de quadrinhos e graphic novels, Dustin Evans, com cartas de Jason Burns e Ferdinand Velasco, Bytes Monstruosos está disponível de forma gratuita para leitura através do site www.NeymarJrComics.com ou via aplicativo oficial Neymar Jr Comics.