Neymar paga 'mesada' de quase R$ 50 mil para cada 'parça', diz jornal

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o craque Neymar desembolsa cerca de € 11 mil (aproximadamente R$ 50 mil na cotação atual) para cada um dos seus melhores amigos, conhecidos como "parças" do atleta brasileiro.

O grupo chamado "Tóis", formado por cinco pessoas, acompanha o brasileiro em todos os lugares. Eles são vistos na casa do jogador, festas e até compromissos profissionais. Segundo informações divulgadas pelo Mundo Deportivo, todos possuem um contrato profissional com Neymar.

"Onde quer que ele vá, Neymar nunca está sozinho", destaca a publicação do diário espanhol, que ainda traçou o perfil de cada um dos amigos do atacante, sendo eles: Gilmar Cebola, Jo Amancio, Guilherme Pitta, Álvaro Costa e Gustavo Almeida. Gil Cebola, um dos mais conhecidos, é o fotógrafo oficial do atleta e também gerencia questões de marketing.

Veja imagens de Neymar ao lado de cada um dos "parças":

Gil Cebola

Jo Amancio

Guilherme Pitta

Álvaro Costa

Gustavo Almeida

Vale lembrar que o Paris Saint-Germain entrou em campo nesta quarta-feira e derrotou o Real Madrid por 3 a 0, pela Liga dos Campeões. Neymar não foi relacionado para a partida, já que estava suspenso pela Comissão Disciplinar da Uefa em abril, após ofensas feitas no dia 6 de março. Sua pena foi reduzida de três para duas partidas e ele poderá fazer sua estreia na competição no dia 22 de outubro, quando o clube francês visita o Club Brugge, na Bélgica.