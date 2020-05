Neymar posta 'foto do futuro' e adianta como vai comemorar jogo pelo PSG

Neymar utilizou sua conta oficial do Instagram para postar uma “foto do futuro”. O atacante do Paris Saint-Germain quis mostrar aos seus seguidores como irá comemorar, quando o futebol francês for restabelecido e ele, enfim, poderá pisar dentro das quatro linhas novamente.

“Eu indo pro primeiro jogo depois da quarentena”, escreveu o brasileiro na legenda da foto em que aparece festejando com a camisa tricolor da equipe parisiense em suas mãos. Note que as arquibancadas, ao fundo da imagem, estão vazias, o que representaria a volta do futebol sem público na França.

O Campeonato Francês foi encerrado sem que suas rodadas remanescentes fossem concretizadas. O título precoce foi dado ao Paris Saint-Germain, líder isolado da competição. Para o encerramento da temporada 2019/20 dos parisienses, resta ser disputada a Liga dos Campeões, cuja equipe quebrou o tabu das oitavas de final, ao vencer o Borussia Dortmund, da Alemanha, em casa, e prosseguiu para a próxima fase do torneio.

Ainda não houve uma decisão final em relação ao regresso da competição europeia. Desta forma, é plausível entender a ansiedade de Neymar, que já se imagina voltando aos gramados após o período de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).