Neymar dá itens autografados para jovem que foi inspiração em vídeo viral

O astro do PSG Neymar enviou itens autografados para uma de suas inspirações no TikTok. O jogador utilizou em uma de suas primeiras publicações na rede social um áudio de Edivando Junior, chamada “a cantada do Gui”, que viralizou nas redes sociais.

Segundo Edivando, logo após a utilização de seu áudio, ele mandou uma mensagem para Neymar. O craque demorou para responder e disse que “não sabia que existia chat na plataforma”.

Em seguida, Edivando pediu para que o ídolo enviasse uma camisa ou uma chuteira autografada e Neymar respondeu. “Manda seu endereço aí”. De acordo com o garoto,, ele não só enviou uma camisa, mas vários itens.

"Enfrentei duas horas de fila. Pedi só uma camisa, e olha o que ele manda! Uma bola, a bola do Neymar, vou tocar nela e ter muita habilidade; a chuteira que combina com a bola; casaco do Neymar. O Neymar é maluco! Vocês estão vendo isso? Ele joga com essa chuteira. Ganhei mochila do Neymar também, Linha completa", revelou.

A reação ao recebimento dos presentes de Neymar já rendeu mais de 700 mil visualizações. Edivando agradeceu ao jogador, que respondeu: “Valeu mlkão (molecão). Aproveita os presentes. Abraço figura”.