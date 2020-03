Neymar presta homenagem aos profissionais de saúde: 'Salva de palmas'

De quarentena no Brasil, o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, prestou homenagem nesta quinta-feira aos profissionais de saúde que trabalham diretamente com a pandemia do novo coronavírus. O astro da seleção brasileira publicou vídeos nas redes sociais com aplausos e demonstrou reconhecimento a quem tem atuado seja na prevenção ou no tratamento das pessoas infectadas.

"Uma salva de palmas a todos os profissionais da saúde. Obrigado por arriscar suas vidas", publicou o jogador. Neymar deixou a França, onde o calendário do futebol está suspenso, e veio ao Brasil para passar o período de confinamento. O jogador tem treinado com o auxílio de preparadores físicos, enquanto espera a melhora nas condições de saúde mundiais para voltar à Europa.

Fora Neymar, outros jogadores do Paris Saint-Germain também deixaram a França. O atacante Edinson Cavani está na Uruguai e o zagueiro Thiago Silva veio ao Brasil. O defensor tem atenção especial com o novo coronavírus por ter sofrido no começo de carreira com uma grave tuberculose enquanto morava na Rússia.