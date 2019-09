Neymar recebe camisa do Palmeiras e agradece Felipe Melo

Neymar, que está com a seleção brasileira em Miami, usou a sua conta nas redes sociais nesta terça-feira para exibir uma camisa do Palmeiras, presente que recebeu do jogador Felipe Melo.

O craque do Paris Saint-Germain exibiu uma foto em que ele aparece segurando a camisa personalizada com o número 30, o nome e a assinatura de Felipe Melo. "Valeu pelo presente", agradeceu Neymar.

Neymar está com a seleção brasileira em Miami para amistosos contra a Colômbia, na próxima sexta-feira, e Peru, em Los Angeles, na terça-feira da semana que vem. O goleiro Weverton, do Palmeiras, também foi convocado.

Vale lembrar que a "novela Neymar" teve seu desfecho com o fim da janela de transferências na Europa nesta segunda-feira. O Paris Saint-Germain não entrou em nenhum acordo para vender o atacante, que foi sondado pela Juventus, Real Madrid e Barcelona.