Neymar recebe camisa do Santos: 'Honra fazer parte da história do Peixão'

Neymar usou sua conta na rede social Instagram para mandar um recado aos torcedores do Santos nesta terça-feira (29). O craque foi presenteado pelo clube com a nova terceira camisa do time, que simboliza a luta contra o racismo e homenageia jogadores negros que passaram pela equipe da Baixada Santista.

"Valeu nação Santista, uma honra ter feito parte da história do nosso peixão. Santos sempre Santos", escreveu ao publicar uma foto segurando a camisa e a carta que recebeu do Santos.

Na carta, o Santos manda uma mensagem ao jogador do Paris Saint-Germain. "Neymar, esta camisa carrega um significado especial. É uma homenagem a todos os negros que fizeram história no Santos Futebol Clube. E a gente é isso: agoniza, quase morre, mas quando volta, é estouro. E volta enjoado, de moicano, ousado mesmo, fazendo a engrenagem girar ao contrário, assim como você fez e segue fazendo. Esperamos que goste do presente".

Vale lembrar que Neymar defendeu o Santos entre 2009 e 2013. O craque brasileiro conquistou três títulos do Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e uma Copa Libertadores com o clube.