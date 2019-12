Neymar revela torcida pelo Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa

Depois de ajudar o Paris Saint-Germain a encerrar sua campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões de forma quase perfeita com uma vitória por 5 a 0 sobre o Galatasaray, Neymar relevou que sua torcida vai para o Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa.

Numa eventual final entre Liverpool e Flamengo, o craque brasileiro disse que tem amigos nas duas equipes, mas admitiu torcer pela vitória do time carioca na competição.

"Espero que essa seja a final. Tenho amigos nos dois, é bem difícil. Fabinho, Firmino e Alisson são grandes amigos. Gabriel, Rafinha, Filipe, Diego, entre outros que também estão no Flamengo. Mas acho que vou ficar com o time brasileiro. Vou ficar com o Mengão, porque eu sou brasileiro e espero que eles possam terminar esse grande ano com chave de ouro, porque já fizeram história e espero que possam continuar fazendo", declarou.

O Flamengo decola nesta sexta-feira em um voo fretado rumo ao Catar. Foram reservados 42 assentos na classe executiva e 230 na classe econômica. O Boeing 777 vai levar os jogadores, dirigentes e familiares do elenco rubro-negro para o Mundial de Clubes.