Neymar 'se arrisca' fora do futebol e é desafiado por amigos em outro esporte 

O futebol francês está paralisado, por tempo indeterminado, desde o dia 13 de março, devido ao novo coronavírus (COVID-19). No último domingo (22), o craque do Paris Saint-Germain Neymar deu uma pitada do que tem feito em meio à pandemia. E não é nada relacionado ao futebol.

O atacante postou uma foto em suas redes sociais praticando padel, esporte similar ao tênis, porém, com raquetes diferentes e quadras reduzidas. A prática é bastante popular na Espanha, terra natal de Puyol, ex-Barcelona, que foi o primeiro a desafiar o brasileiro. “Quando quiser, jogamos”, disse o defensor, já aposentado.

Paredes, seu companheiro de equipe no PSG, também entrou na onda de Puyol e provocou Neymar ao dizer que o astro “não tem chance”. Lucas Lima, do Palmeiras, e Ivan Rakitic, que também jogou ao lado de Neymar no Barça, realizaram comentários bem humorados na publicação.

Com o futebol francês paralisado, a equipe parisiense ficará por tempo indeterminado com seus 68 pontos, na liderança da competição nacional. São 12, os pontos que separam o PSG, do Olympique de Marseille, que acumula 56, na segunda colocação.