Neymar se revolta com a arbitragem após jogo: 'Falar em francês é o c...'

Agora de cabelo rosa, o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, se revoltou com a arbitragem de Jerome Brisard no jogo deste sábado contra o Montpellier, no estádio Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês. O motivo da revolta do camisa 10 foi ter recebido um cartão amarelo após ter tentado dar um drible em um adversário no primeiro tempo. Depois disso, houve uma forte discussão na porta do vestiário.

Na vitória de goleada por 5 a 0, Neymar tentou aplicar uma "lambreta" em Souquet. O lance não deu certo. O árbitro, então, conversou após o lance com o atacante, que ficou irritado e recebeu o cartão. Minutos depois, na saída para o vestiário, Neymar continuava a reclamar e encontrou um dos auxiliares de arbitragem, a quem se dirigiu em português. "Jogar futebol dá amarelo para mim agora. Jogo futebol, não falo p... nenhuma e eu tomo um amarelo", disse o jogador.

Ao ouvir as contestações de Neymar, o árbitro auxiliar rebateu e em inglês pediu para o jogador se comunicar em francês. Ainda mais irritado com o episódio, o camisa 10 retrucou: "Speak in French (falar em francês) é o c...". Logo depois, o jogador foi conduzido ao vestiário pelos colgas de Paris Saint-Germain.