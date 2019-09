Neymar terá de aprender francês para seguir no PSG, diz jornal

Depois de fazer parte da maior novela recente do futebol mundial e ser cobrado pela torcida do Paris Saint-Germain, Neymar terá um novo desafio pela frente para seguir em Paris: aprender o idioma. A informação foi divulgada pelo jornal L'Equipe.

Segundo o veículo, a ordem é do diretor esportivo Leonardo. O dirigente afirma que todos os jogadores do elenco terão de fazer aulas de francês, inclusive o craque Neymar. "A partir de agora, a gente falará em francês aqui. E, se alguns não entenderem, que comecem a fazer aulas", disse.

Ainda de acordo com o jornal, Neymar não concorda com o diretor e acredita que a linguagem do futebol é universal. O brasileiro sequer respondeu as ordens dadas por Leonardo ao elenco do PSG.

Neymar entrou em campo nesta quarta-feira, quando o PSG foi derrotado por 2 a 0 para o Reims, pelo Campeonato Francês. Esse foi o primeiro revés do brasileiro no Parque dos Príncipes pela competição.