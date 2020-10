Neymar vaza telefone de Richarlison em live: 'Vai ter que trocar de número'

Em uma live no Twitch, Neymar fez uma ligação para Richarlison, mas acabou mostrando para os seus espectadores o número de telefone do atacante do Everton.

Ainda durante a chamada, o atacante do PSG, em tom descontraído, alertou seu companheiro de seleção brasileira de que ele teria que trocar de celular. Enquanto Neymar se divertia com o ocorrido, o ex-jogador do Fluminense, dava risadas mais contidas e preocupadas.

"Acho que vazei teu número sem querer. Olha aí que você vai ver que vai aparecer seu número. Vai ter que trocar de número, Pombo. Te mandei para te encher e vazar teu número mesmo, para tu ter que trocar de número. Vai ter que trocar, irmão, agora já era", disse Neymar.

Neymar explicando pro pombo que vazou o número dele KKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/s1SJRIdkKo — memes futebolisticos. (@Mfutebolisticos) October 18, 2020

'Pombo' é o apelido de Richarlison entre os jogadores. O atleta do Everton tentou desconrajar os espectadores a mandarem mensagens para ele: "Aí, galera, quem me chamar aqui vai levar block. Não me chama, não."

Ainda na manhã deste domingo, Richarlison foi ao seu Twitter comentar o que havia acontecido. Segundo o jogador do Everton, em cinco minutos, ele recebeu mais de 10 mil mensagens no celular.