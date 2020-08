Neymar vira 'diário' de seguidor e dá dica para evitar prisão de ventre

O chat de mensagens privadas do perfil oficial de Neymar, no Instagram, foi utilizado com uma finalidade um tanto peculiar. Um usuário da rede social utilizou o local para anotar os dias em que conseguia ou não defecar e criou uma espécie de diário.

“Dias em que consegui fazer cocô. Depois de 7 dias: segunda não, terça sim, quarta não, quinta também não, sexta não, sábado sim e domingo sim”, registrou a garota no bate-papo.

O jogador tirou um print da conversa e brincou. “Acho que meu Insta virou diário. Alguém sabe um jeito de ajudar nossa amiga? To tentando descobrir, já consultei alguns médicos”, escreveu o “Doutor NJ”, como se autointitulou após a consulta.

Neymar ainda gravou um vídeo, em uma publicação seguinte ao print, em que da dicas para amenizar a prisão de ventre. “Então, dei uma pesquisada aqui. Já que virei diário, tenho que responder e ajudar as pessoas. Pode comer mamão e ameixa que da tudo certo”, aconselhou o jogador.