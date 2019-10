Neymar vira protagonista em quadrinhos inspirada em The Walking Dead

A Neymar Jr Comics lançou nesta terça-feira a segunda série de história em quadrinhos com Neymar como protagonista. Desta vez, o craque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira terá de defender o mundo de monstros. O enredo é inspirado em The Walking Dead, um seriado de zumbis.

"Red Card", o nome da nova história em quadrinhos, se passa em um cenário pós-apocalíptico. A obra conta a história de uma missão espacial a Marte, que acaba trazendo alienígenas à Terra. Pessoas são transformadas em monstros após ter contato com uma poeira espacial. Neste cenário, Neymar entra em campo, opa!, em cena, quando a nova sociedade promove jogos violentos de futebol, onde os humanos enfrentam os zumbis.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Neymar está no mundo dos quadrinhos. Antes, ele já havia lançado uma série inspirada em suas tatuagens. No mundo real, Neymar está prestes a completar 100 jogos pela seleção brasileira. O craque alcançará a marca nesta quinta-feira, no amistoso diante de Senegal, às 9 horas (horário de Brasília), em Cingapura.