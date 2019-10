Nice demite atleta que roubou relógio de R$ 318 mil de companheiro

O Nice rescindiu o contrato de Lamine Diaby Fadiga, atacante de 18 anos que admitiu ter roubado o relógio do dinamarquês Kasper Dolberg, avaliado em cerca de R$ 318 mil, no vestiário da equipe. A informação foi divulgada nesta terça-feira.

Segundo a nota oficial divulgada pelo Nice, a rescisão do contrato tem "efeito imediato". O clube afirma que a decisão foi tomada sem levar em consideração as partes "esportivas e financeiras".

O roubo aconteceu em 16 de setembro no vestiário da equipe principal do Nice e Lamine Diaby Fadiga admitiu na semana passada ter pego o relógio pertencente ao companheiro Dolberg e com valor estimado em 70 mil euros (cerca de R$ 318 mil).

O jovem atacante pediu desculpas pelo ocorrido ao clube, a Dolberg, ao capitão brasileiro Dante e ao técnico Patrick Vieira.

Jogador das seleções de base da França, Fadiga não deve ficar sem clube por muito tempo. O atacante estaria próximo de assinar com o Paris FC, atual lanterna da segunda divisão francesa.