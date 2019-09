Nikão dedica título da Copa do Brasil a torcedor que perdeu a mão

O Athletico-PR se sagrou o primeiro time paranaense a conquistar a Copa do Brasil, nesta quarta-feira, ao derrotar por 2 a 1 o Internacional, em pleno Beira-Rio. Após o triunfo, o meia-atacante Nikão dedicou o título ao torcedor Wesley Pontes, que perdeu a mão durante o embarque da equipe para Porto Alegre.

O athleticano acendeu um sinalizador durante o embarque do time para Porto Alegre, na terça-feira, e viu o artefato explodir na sua mão esquerda. "A gente pegou toda cena, foi muito feia. Queria dedicar esse título a ele. Espero encontrar com ele, combinar com vocês (imprensa) isso, e ajudar de alguma forma. É um momento difícil, solidarizamos com a situação dele", disse Nikão em entrevista à RPC, da Rede Globo, após a partida.

Antes do Jogo, Wesley chegou a gravar um vídeo pedindo para que o Athletico-PR conquistasse a taça. "Olá, rapaziada. Já fiz a cirurgia, e a dor não passa nunca porque foi horrível o bagulho, dói demais. Amanhã eu tenho outra cirurgia e estamos na luta, rapaziada. Só traz a taça pra nós aí", disse o torcedor, que chegou a passar por uma primeira cirurgia ainda na terça-feira.

Com a taça da Copa do Brasil, o Athletico-PR conquista o 31° título de sua história.

SOLIDARIEDADE

O caso também ganhou repercussão entre os torcedores de ambos os clubes, que chegaram a criar uma campanha nas redes sociais. A ação solidária começou com a torcedora Bruna Sganzerla. Segundo ela, a ideia surgiu em um grupo do Internacional. O objetivo é arrecadar dinheiro para o tratamento do athleticano.

O pedido feito nas redes sociais é para que os torcedores depositem as doações diretamente na conta da mãe de Wesley, que acompanha o filho no Hospital São José, em São José dos Pinhais, onde ele deve passar por outra cirurgia. O hospital não divulgou detalhes sobre o tratamento do torcedor.