Nike lança novo primeiro uniforme do Liverpool com detalhes em turquesa

A Nike revelou oficialmente neste sábado o novo uniforme do Liverpool para a temporada 2020-21, o primeiro da parceria entre o clube e a fornecedora norte-americana. Com Van Dijk e Henderson de modelos, além de jogadoras do time feminino e revelações da base, a camisa chama atenção pelos detalhes na cor turquesa.

A cor estará presente em faixas na gola (que será em formato V), na manga e na parte superior do calção. Segundo a Nike, a presença do tom é por conta de 'um elo simbólico profundo com a cidade de Liverpool, pois pode ser vista nas estátuas dos pássaros conhecidos como Liver Birds que marcam o horizonte da metrópole' – e também na camisa do time desde sua fundação, em 1892.

A camisa também traz o número 96 está gravado na nuca, cercado por chamas eternas, em memória das 96 crianças, mulheres e homens que perderam a vida na tragédia de Hillsborough, em 1989.

De acordo com a fornecedora de material esportivo, os uniformes serão produzidos com poliéster feito a partir de garrafas plásticas recicladas. No Brasil, a coleção completa do Liverpool para a temporada 2020-21 estará disponível a partir da segunda quinzena de agosto.

"Diante do início de uma nova temporada, estamos animados para oferecer ao time e aos torcedores coleções inovadoras e cheias de estilo – ampliando, ao mesmo tempo, o objetivo compartilhado com o Liverpool de usar a genialidade do futebol para inspirar novas gerações", diz Bert Hoyt, vice-presidente e diretor geral da Nike para Europa, Oriente Médio e Ásia.

"Em janeiro, quando fizemos o primeiro comunicado sobre a parceria com a Nike, falamos sobre a expectativa em torno dessa novidade tão bem-vinda para o nosso clube. Estamos ansiosos para começar essa jornada com a Nike. Vai ser maravilhoso trabalhar juntos e trazer produtos de alto desempenho e grande estilo para nossos torcedores ao longo do próximo ano", acredita Billy Hogan, diretor geral e chefe da comunicação do Liverpool.