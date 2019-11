NinguémAmaComoAGente: Torcida do Botafogo lança manifesto de apoio ao clube

A torcida do Botafogo segue fazendo bonito dentro e fora dos estádios. Em apoio ao clube, que vive um momento conturbado nos bastidores com a saída do presidente do Conselho Fiscal Ricardo Wagner e a exoneração de Gustavo Noronha da vice-presidência de futebol, os torcedores lançaram um manifesto em apoio ao time.

Em um texto que exalta da paixão pelo Botafogo, o movimento pede para os torcedores não abandonarem a equipe faltando oito rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. O manifesto já conta com o apoio 61 torcedores, páginas e torcidas do clube.

"Botafoguense, este texto não é sobre evitar a possibilidade de mais um rebaixamento: é sobre boa parte da sua vida. O BOTAFOGO, de maneira doentia ou não, é parte de nosso cotidiano, responsável por algumas de nossas maiores emoções, por muito do nosso investimento pessoal e se mistura com nossas próprias histórias", diz trecho do texto.

Atualmente, o Botafogo ocupa a 14ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, somando 33 pontos. A diferença é de apenas dois pontos para o Fluminense, primeiro clube na zona de rebaixamento.

MANIFESTO A TODOS OS BOTAFOGUENSES

"Botafoguense, esse texto é uma convocação! Não uma qualquer, mas um chamado para aqueles que sabem como é difícil e, ao mesmo tempo, apaixonante torcer para o Botafogo! Sempre lutamos contra tudo e contra todos e agora, com uma realidade preocupante tomando forma, queremos dividir a arquibancada com vocês e brigar ombro a ombro pelo nosso amado Clube.

Sabemos que você está cansado, que já ouviu esse papo de "reconstrução" outras (muitas) vezes neste século e que tem cada vez mais dificuldades de acreditar nesse time. Sabemos bem que nossa história nunca foi um conto de fadas, não é e nunca foi fácil ser BOTAFOGO, e por isso dizemos e afirmamos que "Não é moda".

No começo desse ano notícias de um projeto que mudará a história deste clube começaram a surgir. Com a realidade de um Botafogo atolado em dívidas e sem nenhuma perspectiva real de volta ao protagonismo do futebol brasileiro, investidores com grande poderio financeiro estão dispostos a iniciar um projeto de reconstrução e profissionalização do clube - algo pioneiro no Brasil!

No início, encaramos com certo receio, sem tanta esperança. O tempo passou e, o que antes parecia um simples boato, começou a ganhar contornos. Hoje conseguimos ver que há de fato um projeto em curso para transformar o clube, receber grandes investimentos e, quem sabe, enfim, depois de muita espera e muito sofrimento de cada um de nós - alvinegros apaixonados que vibram e lutam por este clube - vermos nossa instituição grande, forte e vitoriosa novamente.

Esse texto é para todos os botafoguenses, mas principalmente para você, que tem de 30 e poucos anos para baixo, que viu pouco (ou sequer viu) da década vitoriosa dos anos 90 e sofreu com o difícil retrospecto recente. Sabemos que você pode ter preocupações profissionais, pessoais, familiares, amigos, outras coisas que te deixam ou fazem felizes, mas... cá entre nós: só nós sabemos o quanto este clube é nossa vida - se ele está bem, naturalmente somos mais felizes, se ele está mal, somos mais tristes. Hoje, por mais clichê que pareça, por mais que você já tenha escutado isso outras vezes, este clube vive o maior dilema de sua história: ou ele ressurge com muita força, ou ele acaba.

Botafoguense, este texto não é sobre evitar a possibilidade de mais um rebaixamento: é sobre boa parte da sua vida. O BOTAFOGO, de maneira doentia ou não, é parte de nosso cotidiano, responsável por algumas de nossas maiores emoções, por muito do nosso investimento pessoal e se mistura com nossas próprias histórias.

O que está em jogo é evitar a chance real de vermos a instituição que aprendemos a amar, defender e seguir entrar numa crise sem precedentes.

Nas próximas 8 rodadas jogaremos literalmente a vida do Botafogo. É notório e não é exagero afirmar que sem cada um de nós na arquibancada, jogando junto, empurrando esse clube, esse time não vai conseguir. Este manifesto, abraçado por diversas redes e sites relacionados ao Botafogo, torcidas organizadas, influenciadores, botafoguenses famosos, ídolos do passado, é para convocar toda a torcida alvinegra para salvar este clube. Vamos juntos!

A campanha começa agora: na quinta-feira no Nilton Santos, em uma grande faixa que está sendo feita, vídeos, no Twitter, Instagram, Facebook, em todos os lugares, vamos mostrar ao Brasil inteiro que NINGUÉM AMA COMO A GENTE!"