Nani: 'No ano novo, podíamos treinar bêbados que Ferguson não ligava'

O atacante português Nani comentou sobre o ex-técnico do Manchester United, Alex Ferguson, durante uma entrevista concedida ao jornal Tribuna Expresso, de seu país natal. Apesar do lendário treinador escocês ser conhecido como disciplinador, o jogador revelou outra faceta dele e o elogiou.

"Não vou mentir. Gosto (de ir para a balada). Mas fazia no momento certo. Amanhã é folga? Então posso. É dia especial como Natal ou Ano Novo? Então sim. Na Inglaterra, ninguém liga. No Ano Novo podíamos chegar bêbados ao treino que Ferguson não ligava. Sabia lidar com os jogadores e que aquele era um dia atípico e especial", afirmou Nani.

Mas isso não impedia Ferguson de dar puxões de orelha às vezes. "Ferguson era exigente com a disciplina. Por exemplo, se você for alguém ciente do que é correto fazer, ele não vai exigir muita coisa além do campo. Agora, se fora do campo não tiver um comportamento adequado a um jogador, com certeza ele vai te chamar para uma conversa e, talvez, puni-lo", disse o português.

E pode-se dizer que o atleta não deve ter causado muitos problemas. Nani chegou no Manchester United em 2007 e ficou no clube por oito anos, sendo campeão inglês quatro vezes e uma da Liga dos Campeões - em todas, Ferguson era o técnico. O escocês se aposentou ao final da temporada 2012-13 e o jogador deixou o United em 2014.