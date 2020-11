No Campeonato Francês, atletas se alinham em 'M' para homenagear Maradona

O mundo do esporte, em especial o futebol, segue realizando diversas homenagens a Maradona, falecido na última quarta-feira, 25/11. Uma das mais curiosas foi no Campeonato Francês, antes da partida entre Strasbourg e Rennes.

Os jogadores dos dois times e o trio de arbitragem se alinharam formando uma letra M durante o minuto de silêncio em homenagem ao craque argentino, no Stade de la Meinau, em Estrasburgo. Na partida, o Strasbourg saiu na frente com Thomasson, aos 24 do primeiro tempo, e Hunou empatou aos 15 da segunda etapa para o Rennes.

Outras homenagens foram realizadas, tanto no Campeonato Francês quanto em outras ligas nacionais europeias. Na Espanha, Diego Simeone se emocionou antes do jogo entre Atlético de Madrid e Valencia. Situação parecida passou Carlo Ancelotti no jogo entre Everton e Leeds pelo Campeonato Inglês.

Maradona morreu aos 60 anos de idade, em sua casa nos arredores de Buenos Aires, por conta de uma parada cardiorrespiratória.

Diego Pablo Simeone en el minuto de Silencio por Maradona. Increíble imagen pic.twitter.com/Fi9hBnTo9d — Fariña (@AdriFari_) November 28, 2020